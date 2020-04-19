Собянин поздравил москвичей с Пасхой и призвал воздержаться от посещения храмов

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал жителям столицы крепкого здоровья и сердечного тепла в честь Пасхи. Слова градоначальника приводит в воскресенье, 19 апреля, пресс-служба мэра и правительства столицы.

Пасха — это торжество жизни, а дороже нее ничего нет, отметил Собянин. Он также подчеркнул, что это чувство согревает всех нас в тяжелый период коронавирусной пандемии, которая испытывает на прочность весь мир.

Градоначальник считает, что сегодня крайне важно быть сплоченными, поддерживать врачей и помогать людям престарелого возраста, а также подставлять плечо оставшимся без работы. Собянин уверен, что пандемия — это тест на человечность, который все мы обязательно пройдем.

В своем поздравлении мэр столицы отметил, что ему особенно грустно просить православных воздержаться от посещения храмов. Он напомнил, что к этому также призывает Патриарх Кирилл.