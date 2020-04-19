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9:26   19 Апреля 2020
Политика

Мэр Верделло выразил благодарность военным специалистам РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Мэр Верделло выразил благодарность военным специалистам РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Мэр итальянского города Верделло провинции Бергамо Фабио Моссале выразил благодарность военным специалистам из России, которые прибыли в страну, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Глава муниципалитета подчеркнул, что оказываемая Россией помощь является профессиональной и эффективной, пишет Федеральное агентство новостей.

По словам мэра, это уже второй подобный дом, в который приезжают российские специалисты. В предыдущем доме инвалидов они провели дезинфекцию, после чего ситуация значительно улучшилась, а количество заболевших снизилось.

На сегодняшний день российские специалисты совместно с итальянскими коллегами успели провести полную дезинфекцию в пансионатах для пожилых людей в более 62 населенных пунктах Ломбардии.

Ранее итальянский регион Венето выразил благодарность Крыму за помощь и поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Автор: Яна Либерман
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