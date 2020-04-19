Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране находится под полным контролем.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. У президента нет никаких сомнений, что Россия справится с пандемией и достойно пройдет через все посланные ей испытания. Путин рассказал, что нынешняя Пасха проходит в сложный период. Однако, если все объединятся для борьбы с пандемией, то все проблемы непременно разрешатся.

Президент отметил, что власти на всех уровнях работают слаженно и ответственно, понимая серьезность решаемой задачи. На сегодняшний день, 19 апреля, в России заболели 36 793 граждан, 3057 пациентов уже выздоровели и были выписаны из больниц и медицинских клиник. Правительство ввело в стране режим повышенной готовности. При этом некоторые региональные власти в своих субъектах, например, в Свердловской области, — бессрочно.