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8:47   19 Апреля 2020
Общество

"Хаммер" с Avito поможет выжить в условиях пандемии коронавируса

"Хаммер" с Avito поможет выжить в условиях пандемии коронавируса

Журналисты нашли в продаже на Avito настоящий "антикоронавирус-мобиль".

Издание iReactor сообщает, что Hummer H1 за четыре миллиона рублей поможет пережить любую пандемию, включая зомбиапокалипсис. Продавец заверяет, что за эту цену покупатель получит "легендарный автомобиль", который "производит впечатление и привлекает внимание".

Салон и роскошная кожа позволяют буквально поселиться в машине. Мощный двигатель с автоматической трансмиссией поможет быстро уехать от любой опасности.

Однако у автомобиля есть минусы. В частности, у него было пять владельцев, ему 27 лет и он имеет прожорливый мотор. Использование внедорожника на бездорожье также могло отрицательно повлиять на конструкцию.

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Автор: Борис Нестеров
#hummer #avito #коронавирус

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