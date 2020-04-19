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8:45   19 Апреля 2020
Общество

Оперштаб РФ объяснил резкий рост выявляемости нового коронавируса

Оперштаб РФ объяснил резкий рост выявляемости нового коронавируса

Выявляемость нового коронавируса в России растет за счет тестов федеральных и честных центров. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Ранее столичный оперштаб сообщил, что последние дни ежедневный прирост подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом в Москве составляет более 2,5 тысяч. Подчеркивается, что данная тенденция связана с увеличением числа ежедневно проводимых тестов и улучшения качества диагностики.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #коронавирус

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