Оперштаб РФ объяснил резкий рост выявляемости нового коронавируса

Выявляемость нового коронавируса в России растет за счет тестов федеральных и честных центров. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Ранее столичный оперштаб сообщил, что последние дни ежедневный прирост подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом в Москве составляет более 2,5 тысяч. Подчеркивается, что данная тенденция связана с увеличением числа ежедневно проводимых тестов и улучшения качества диагностики.