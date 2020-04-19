Трамп заявил, что Китай ждут "последствия" при выяснении причастности к вспышке COVID-19

КНР могут ждать "последствия" в случае выяснения сознательного допущения вспышки коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп во время пресс-конференции в Вашингтоне.

Трамп заявил, что правительство США проводит расследование. Он уточнил, что при намеренном действии к КНР должны быть применены "последствия".

"Вопрос в том, была ли это ошибка, которая вышла из-под контроля или они сделали это намеренно", — сказал Трамп.

Глава Белого дома сообщил, что для США вопрос о виновности Китая в распространение коронавируса в мире стал фактически решен. Власти США уточняют лишь то, намеренно или по неосторожности КНР допустил распространение COVID-19.