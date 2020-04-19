Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом

 "Хаммер" с Avito поможет выжить в условиях пандемии коронавируса

"Хаммер" с Avito поможет выжить в условиях пандемии коронавируса
Мэр Верделло выразил благодарность военным специалистам РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Мэр Верделло выразил благодарность военным специалистам РФ за помощь в борьбе с COVID-19

 Трамп заявил, что Китай ждут "последствия" при выяснении причастности к вспышке COVID-19

Трамп заявил, что Китай ждут "последствия" при выяснении причастности к вспышке COVID-19
США разработают новую МБР в рамках стратегии сдерживания

США разработают новую МБР в рамках стратегии сдерживания

 Штаты разрабатывают комплексы, способные глушить спутники России и Китая

Штаты разрабатывают комплексы, способные глушить спутники России и Китая
Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом

 "Хаммер" с Avito поможет выжить в условиях пандемии коронавируса

"Хаммер" с Avito поможет выжить в условиях пандемии коронавируса
Мэр Верделло выразил благодарность военным специалистам РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Мэр Верделло выразил благодарность военным специалистам РФ за помощь в борьбе с COVID-19

 Трамп заявил, что Китай ждут "последствия" при выяснении причастности к вспышке COVID-19

Трамп заявил, что Китай ждут "последствия" при выяснении причастности к вспышке COVID-19
США разработают новую МБР в рамках стратегии сдерживания

США разработают новую МБР в рамках стратегии сдерживания

 Штаты разрабатывают комплексы, способные глушить спутники России и Китая

Штаты разрабатывают комплексы, способные глушить спутники России и Китая
8:25   19 Апреля 2020
Политика

Трамп заявил, что Китай ждут "последствия" при выяснении причастности к вспышке COVID-19

Трамп заявил, что Китай ждут "последствия" при выяснении причастности к вспышке COVID-19

КНР могут ждать "последствия" в случае выяснения сознательного допущения вспышки коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп во время пресс-конференции в Вашингтоне.

Трамп заявил, что правительство США проводит расследование. Он уточнил, что при намеренном действии к КНР должны быть применены "последствия".

"Вопрос в том, была ли это ошибка, которая вышла из-под контроля или они сделали это намеренно", — сказал Трамп.

Глава Белого дома сообщил, что для США вопрос о виновности Китая в распространение коронавируса в мире стал фактически решен. Власти США уточняют лишь то, намеренно или по неосторожности КНР допустил распространение COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#сша #китай #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...