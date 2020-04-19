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8:08   19 Апреля 2020
Общество

Экс-депутат Верховной рады допустила конец существования Украины после пандемии

Экс-депутат Верховной рады допустила конец существования Украины после пандемии

Украина может прекратить свое существование после пандемии коронавирусной инфекции в связи с халатным отношением правительства к сдерживанию распространения инфекции, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

Свое мнение политик высказала в эфире телеканала "112 Украина". Герман уличила представителей действующей власти в проявлении безответственного отношения к факту ухудшения ситуации с COVID-19. По ее словам, правительство в наибольшей степени озабоченно приобретением нового транша от МВФ.  

"Это большая проблема, потому что рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина? Этот вопрос я ставлю у вас почти в каждом эфире, потому что у меня, к сожалению, нет на него оптимистичного ответа", — отметила экс-депутат. 

Согласно последним данным, на территории Украины выявлено порядка 770 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших превысило пять тысяч человек, из которых 133 скончались. 

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #герман

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