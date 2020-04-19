Курдские боевики организовали взрыв в сирийской провинции Алеппо

Жертвами взрыва в городе Африн стали несколько гражданских лиц, сообщает военный источник ФАН в САР Ахмад Марзук.

Накануне поступала информация о гибели одного из высокопоставленных членов террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" на западе Алеппо. Полевой командир с огнестрельным ранением был найден мертвым около города Аль-Атариб. Ответственность за произошедшее никто на себя не взял.

Около населенного пункта Азаз было найдено тело неизвестного мужчины. Его нашли жители деревни Тель-Хасан. Информации о погибшем не поступало.

В городе Африн произошел взрыв. По предварительным данным, жертвами инцидента стали несколько гражданских. В организации атаки обвинялись курдские боевики из формирования "Силы освобождения Африна".