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8:04   19 Апреля 2020
Общество

Курдские боевики организовали взрыв в сирийской провинции Алеппо

Курдские боевики организовали взрыв в сирийской провинции Алеппо

Жертвами взрыва в городе Африн стали несколько гражданских лиц, сообщает военный источник ФАН в САР Ахмад Марзук.

Накануне поступала информация о гибели одного из высокопоставленных членов террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" на западе Алеппо. Полевой командир с огнестрельным ранением был найден мертвым около города Аль-Атариб. Ответственность за произошедшее никто на себя не взял.

Около населенного пункта Азаз было найдено тело неизвестного мужчины. Его нашли жители деревни Тель-Хасан. Информации о погибшем не поступало.

В городе Африн произошел взрыв. По предварительным данным, жертвами инцидента стали несколько гражданских. В организации атаки обвинялись курдские боевики из формирования "Силы освобождения Африна".

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #алеппо #африн

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