Первые два человека скончались с коронавирусом в Красноярском крае

Два первых пациента с новым коронавирусом скончались в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Два первых пациента с новым коронавирусом скончались в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

За последние сутки зарегистрированы два летальных исхода у пациентов, которые были в реанимациях больниц краевого центра. Погибшие были на лечении по поводу тяжелых пневмоний на фоне COVID-19.

Ранее о случаях смерти с коронавирусом в Красноярском крае не сообщалось. В минздраве региона заявили, что погившие были пожилыми людьми с хроническими заболеваниями. Окончательная причина смерти будет установлена после вскрытия.