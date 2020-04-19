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 Первые два человека скончались с коронавирусом в Красноярском крае

Первые два человека скончались с коронавирусом в Красноярском крае
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7:43   19 Апреля 2020
Общество

Первые два человека скончались с коронавирусом в Красноярском крае

Первые два человека скончались с коронавирусом в Красноярском крае

Два первых пациента с новым коронавирусом скончались в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Два первых пациента с новым коронавирусом скончались в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

За последние сутки зарегистрированы два летальных исхода у пациентов, которые были в реанимациях больниц краевого центра. Погибшие были на лечении по поводу тяжелых пневмоний на фоне COVID-19.

Ранее о случаях смерти с коронавирусом в Красноярском крае не сообщалось. В минздраве региона заявили, что погившие были пожилыми людьми с хроническими заболеваниями. Окончательная причина смерти будет установлена после вскрытия.

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Автор: Василий Пименов
#красноярск #красноярский край #коронавирус

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