Посольство РФ в Праге призвало не придавать "политического звучания" смене адреса

Посольство РФ в Чехии заявило, что административное изменение официального адреса диппредставительства в Праге носило исключительно технический характер. Дипломаты предостерегли местные СМИ от попыток придать этому факту политическое звучание.

Пражская мэрия в середине марта уведомила посольство России о прекращении существования прежнего адреса здания диппредставительства на площади Под Каштаны. В уведомлении было указано, что за дипмиссией сохраняется адрес улица Коруновачни, 36. В посольстве РФ решили, что вероятность ее переименования в дальнейшем значительно ниже, чем у топонима "площадь Бориса Немцова", внезапно появившегося в чешской столице. Это связано с тем фактом, что название является историческим и используется уже более 100 лет.

Российское посольство в связи с этим решило использовать адрес по улице Коруновачни в дальнейшем в качестве официального, указано в сообщении на странице в Facebook. Дипломаты выразили удивление попытками придать факту смены адреса политическое звучание.