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Посольство РФ в Праге призвало не придавать "политического звучания" смене адреса

Посольство РФ в Праге призвало не придавать "политического звучания" смене адреса

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7:31   19 Апреля 2020
Политика

Посольство РФ в Праге призвало не придавать "политического звучания" смене адреса

Посольство РФ в Праге призвало не придавать "политического звучания" смене адреса

Посольство РФ в Чехии заявило, что административное изменение официального адреса диппредставительства в Праге носило исключительно технический характер. Дипломаты предостерегли местные СМИ от попыток придать этому факту политическое звучание.

Пражская мэрия в середине марта уведомила посольство России о прекращении существования прежнего адреса здания диппредставительства на площади Под Каштаны. В уведомлении было указано, что за дипмиссией сохраняется адрес улица Коруновачни, 36. В посольстве РФ решили, что вероятность ее переименования в дальнейшем значительно ниже, чем у топонима "площадь Бориса Немцова", внезапно появившегося в чешской столице. Это связано с тем фактом, что название является историческим и используется уже более 100 лет.

Российское посольство в связи с этим решило использовать адрес по улице Коруновачни в дальнейшем в качестве официального, указано в сообщении на странице в Facebook. Дипломаты выразили удивление попытками придать факту смены адреса политическое звучание.

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Автор: Яна Либерман
#россия #посольство #чехия #прага

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