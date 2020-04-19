Трамп дал оценку отношениям между Россией и США

Американский президент Дональд Трамп считает, что у США и России "очень хорошие" отношения.

Глава США Дональд Трамп рассказал журналистам, что между Москвой и Вашингтоном нет разногласий, учитывая их совместную сделку по сокращению нефтедобычи. Американский президент отмечает, что глава РФ Владимир Путин поступил в данном случае "как настоящий джентльмен".

Данную информацию Дональд Трамп высказал на брифинге в Белом доме, где журналисты задавали лидеру страны вопросы насчет выгоды "противников США" во время коронавирусной пандемии. Лидер государства ответил отрицательно на подобные вопросы. Трамп сделал акцент на том, что соглашение ОПЕК+ поможет спасти нефтяную промышленность страны и не даст дальнейшего развитие экономическому кризису.