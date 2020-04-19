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 Первые два человека скончались с коронавирусом в Красноярском крае

Первые два человека скончались с коронавирусом в Красноярском крае
Посольство РФ в Праге призвало не придавать "политического звучания" смене адреса

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 Трамп дал оценку отношениям между Россией и США

Трамп дал оценку отношениям между Россией и США
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6:55   19 Апреля 2020
Политика

Трамп дал оценку отношениям между Россией и США

Трамп дал оценку отношениям между Россией и США

Американский президент Дональд Трамп считает, что у США и России "очень хорошие" отношения.

Глава США Дональд Трамп рассказал журналистам, что между Москвой и Вашингтоном нет разногласий, учитывая их совместную сделку по сокращению нефтедобычи. Американский президент отмечает, что глава РФ Владимир Путин поступил в данном случае "как настоящий джентльмен".

Данную информацию Дональд Трамп высказал на брифинге в Белом доме, где журналисты задавали лидеру страны вопросы насчет выгоды "противников США" во время коронавирусной пандемии. Лидер государства ответил отрицательно на подобные вопросы. Трамп сделал акцент на том, что соглашение ОПЕК+  поможет спасти нефтяную промышленность страны и не даст дальнейшего развитие экономическому кризису. 

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #трамп

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