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6:18   19 Апреля 2020
Общество

Волна протестов с призывом отменить карантинные меры прошла в США

Волна протестов с призывом отменить карантинные меры прошла в США

Американцы из разных уголков страны провели ряд протестных акций с призывом отменить карантинные меры, введенные ранее в США в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Информацию об этом передает местный телеканал Fox News. По данным иностранного СМИ, митинги прошли на улицах Кентукки, Мичигана, Техаса, Висконсина, Огайо и Мэриленда. Среди участников протеста наблюдалось значительное преобладания сторонников политики американского президента Дональда Трампа. 

Глава Белого дома ранее опубликовал поэтапный план снятия ограничений. Однако приступить к выполнению поставленных задач, согласно рекомендациям администрации президента, представителям штатов и муниципалитетов будет разрешено только при условии двухнедельного снижения числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 

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Автор: Борис Нестеров
#трамп #пандемия

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