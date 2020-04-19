Волна протестов с призывом отменить карантинные меры прошла в США

Американцы из разных уголков страны провели ряд протестных акций с призывом отменить карантинные меры, введенные ранее в США в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Информацию об этом передает местный телеканал Fox News. По данным иностранного СМИ, митинги прошли на улицах Кентукки, Мичигана, Техаса, Висконсина, Огайо и Мэриленда. Среди участников протеста наблюдалось значительное преобладания сторонников политики американского президента Дональда Трампа.

Глава Белого дома ранее опубликовал поэтапный план снятия ограничений. Однако приступить к выполнению поставленных задач, согласно рекомендациям администрации президента, представителям штатов и муниципалитетов будет разрешено только при условии двухнедельного снижения числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.