Управляющий партнер AVG Legal рассказал, как получить отсрочку по выплатам в банках

Получить отсрочку по выплатам возможно при предоставлении всех документов, о подробностях процесса рассказал управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев агентству "Прайм".

Обязательств в законе четко предоставлять самозанятым кредитные каникулы у банков пока нет. Центральный Банк дает только рекомендации им идти навстречу этой категории заемщиков. Получить отсрочку по выплатам, тем не менее, возможно, сообщил Гавришев.

Для начала, самозанятым необходимо обратиться в банк для того, чтобы потребовать изменения условий кредитного договора, далее нужно подать заявку, сообщил эксперт. В заявление указать период, на который необходимо взять кредитные каникулы и дату начала каникул.

До шести месяцев предоставляется отсрочка, отметил Алексей Гавришев. Также он подчеркнул, что банк рассмотри в течение пяти дней обращение и при возможности предоставит каникулы, если жизненная ситуация действительно соответствует всем требованиям.