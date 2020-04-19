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6:03   19 Апреля 2020
Общество

Управляющий партнер AVG Legal рассказал, как получить отсрочку по выплатам в банках

Управляющий партнер AVG Legal рассказал, как получить отсрочку по выплатам в банках

Получить отсрочку по выплатам возможно при предоставлении всех документов, о подробностях процесса рассказал управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев агентству "Прайм".

Обязательств в законе четко предоставлять самозанятым кредитные каникулы у банков пока нет. Центральный Банк дает только рекомендации им идти навстречу этой категории заемщиков. Получить отсрочку по выплатам, тем не менее, возможно, сообщил Гавришев.

Для начала, самозанятым необходимо обратиться в банк для того, чтобы потребовать изменения условий кредитного договора, далее нужно подать заявку, сообщил эксперт. В заявление указать период, на который необходимо взять кредитные каникулы и дату начала каникул.

До шести месяцев предоставляется отсрочка, отметил Алексей Гавришев. Также он подчеркнул, что банк рассмотри в течение пяти дней обращение и при возможности предоставит каникулы, если жизненная ситуация действительно соответствует всем требованиям.

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Автор: Яна Либерман
#банк #отсрочка

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