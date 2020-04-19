Режиссеры сериала "Зулейха открывает глаза" оскорбили мусульман интимной сценой в мечети
Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Брод поставил под вопрос трансляцию сериала из-за несоблюдения этических норм.
Сериал "Зулейха открывает глаза" будет проанализирован на наличие сцен, оскорбляющих чувства верующих, сообщают РИА Новости.
По словам Александра Брода, к нему лично обратились представители Духовного собрания мусульман России, которые заявили, что сериал не соответствует истории. Режиссеры и постановщики в одной из серий в качестве имен политических заключенных использовали имена российских представителей мусульманского духовенства, которых якобы отправили с Сибирь. Более того, верующие считают недопустимым интимные сцены в мечети.
"Считаю, что сообщество телерадиовещателей и эксперты, которые рассматривают обращения в Коллегию по жалобам на прессу, должны проанализировать эти реплики, эти сцены, которые вызвали возмущение мусульман России, и выскажут свою оценку", — заявил Брод.