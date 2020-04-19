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5:30   19 Апреля 2020
Политика

Трамп оценил отношения с Ким Чен Ыном после ракетных испытаний КНДР

Трамп оценил отношения с Ким Чен Ыном после ракетных испытаний КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние ракетные испытания в КНДР не повлияли на его отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трамп прокомментировал пуски Пхеньяна в ходе брифинга в Белом доме.

Северная Корея недавно испытала ракету малой дальности, но КНДР уже давно проводит эти испытания, отметил Трамп. Президент США считает, что у него по-прежнему сохраняются теплые отношения с Ким Чен Ыном.

Трамп рассказал журналистам, что получил послание от председателя Госсовета КНДР. По его словам, это прекрасное письмо. Американский лидер, комментируя свои отношения с Ким Чен Ыном, заявил, что они в порядке, как ему кажется.

Военное руководство Южной Кореи в начале недели сообщило, что КНДР испытала несколько снарядов. Предположительно, это были испытания крылатых ракет, которые Пхеньян запустил в сторону Японского моря. Дальность полета превысила 150 км, как заявили в Сеуле.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #кндр #трамп

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