Вирусолог Зуев назвал главное условие завершения пандемии

Прекращение распространения коронавируса путем передачи от одного человека к другому является главным условием завершения пандемии, заявил главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев. Об этом пишут "Известия".

Доктор медицинских наук считает, что Россия не попадет в первую пятерку стран по числу заболевших COVID-19. Зуев отметил, что россияне ответственно подошли к мерам по борьбе с коронавирусом, которые призваны предотвратить риски распространения инфекции.

Косвенным фактором, свидетельствующим, что люди стали более дисциплинированными, является то, что появилось большое количество волонтеров, оказывающих помощь находящимся на самоизоляции. Линия поведения граждан дает хорошие результаты, по словам вирусолога.

Директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев при этом объяснил, почему в стране наблюдается очень низкая смертность от коронавируса. По его словам, этому способствует своевременная подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление легких случаев.Профессор РАН указал, что в России этот показатель составляет около 0,8 процента.