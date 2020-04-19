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4:42   19 Апреля 2020
Общество

Вирусолог Волчков спрогнозировал спад пика заболеваемости COVID-19 в России

Вирусолог Волчков спрогнозировал спад пика заболеваемости COVID-19 в России

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пойдет на спад к началу летнего сезона при соблюдении гражданами предпринятых правительством ограничительных мер, в частности, режима самоизоляции, уверен вирусолог Павел Волчков.

Своим мнением о сроках уменьшения статистики новых случаев заражения Волчков поделился в интервью изданию RT. Специалист призвал соотечественников более дисциплинировано относится к следованию рекомендациям властей, включая санитарные предписания о необходимости пользования средствами индивидуальной защиты при выходе на улицу. 

"От нас с вами многое зависит, потому что один инфицированный человек заражает десять новых...Выходя на улицу, надевайте маску, соблюдайте дистанцию", — подчеркнул вирусолог. 

Кроме того, во избежание инфицирования следует регулярно проветривать помещения. Также нужно больше времени уделять влажной уборке, так как надлежащая дезинфекция поверхностей поможет исключить риск распространения вируса, заключил Волчков. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#пандемия #коронавирус

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