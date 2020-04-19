Председатель правительства РФ поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи, сообщается на сайте кабмина.

Михаил Мишустин отметил созидательную роль РПЦ в укрепление мира и согласия в обществе, а также пожелал патриарху здоровья, благополучия, успехов в трудах на благо России и Русской православной церкви. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава кабмина подчеркнул, что много веков Русская православная церковь является для верующих надежной опорой, ориентиром, помогает найти ответы на сложные вопросы, призывает к добродетели. В поздравлении Мишустин выделил деятельность российского патриарха в просветительской и благотворительной работе.