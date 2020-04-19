Жителей Татарстана обязали носить маски в общественном транспорте и магазинах

Власти Татарстана обязали жителей с понедельника носить маски и респираторы при посещении магазинов и проезде в общественном транспорте. Дополнения к постановлению о мерах профилактики коронавируса утвердил премьер-министр республики Алексей Песошин.

Нахождение граждан в объектах розничной торговли и предоставления услуг, а также в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, таких как маски и респираторы, запрещается начиная с 20 апреля. Об этом говорится в соответствующем документе за подписью Песошина, опубликованном на сайте правительства Татарстана.

Режим самоизоляции из-за рисков распространения коронавируса действует в республике с 30 марта. Внутренние междугородние пассажирские перевозки в Татарстане приостановлены. Гражданам предписано оставаться дома, покидать жилище можно только для покупок в ближайшем продуктовом магазине, посещения аптеки, выноса мусора или выгула питомца, либо по неотложным целям со специальным SMS-пропуском. Выходить на улицу могут работники системообразующих предприятий, их поставщики и подрядчики.