"Источник в правительстве" рассказал NYT о готовящемся США госперевороте в Судане

Материал, недавно опубликованный изданием New York Times, пролил свет на события 2019 года, что в очередной раз доказало причастность Вашингтона к военному перевороту в Судане.

Авторы статьи делают акцент на теме влияния пандемии нового коронавируса на политическую ситуацию внутри страны. В Хартуме стали говорить о возможном перевороте, которые организаторы постараются прикрыть под инфекцией. Примечательно, что источником информации является некий «чиновник с Запада». По всей видимости, именно он передал редакции NYT информацию, которая легла в основу данной статьи.

В середине апреля прошлого года в Судане произошел военный переворот власти, в результате чего Омар аль-Башир, который на тот момент занимал главный государственный пост, был отстранен от власти. Народные протесты, которые изначально произошли из-за недовольства населения ценами на хлеб, были поддержаны оппозиционными структурами, а затем руль правления страной перешел к Военному совету, представляющему армию Судана. В итоге армия и оппозиционный альянс «За свободу и перемены» достигли договоренностей, и на должность премьер-министра Судана был назначен бывший секретарь экономической комиссии ООН для Африки Абдалла Хамдок.

Стоит отметить, что в Белом Доме всегда внимательно наблюдали за тем, что происходит на Судане. Более того, автор статьи в NYT и не пытается скрыть, что Вашингтон действительно помогал правительству Хамдока.