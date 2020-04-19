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2:10   19 Апреля 2020
Армия

NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень"

NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень"

Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск". Об этом пишет американский журнал National Interest.

Показательным примером является случай вхождения российской субмарины "Северодвинск" в Атлантический океан, после чего подлодка исчезла с радаров американских ВМС. Военные США не могли обнаружить ее на протяжении нескольких недель, отмечается в материале NI.

Российская субмарина произвела сильное впечатление на одного из высокопоставленных американских офицеров. Речь идет о контр-адмирале Дейве Джонсоне. В материале приводятся его слова, произнесенные еще в 2014 году. Сообщается, что в связи с этим он даже установил модель подлодки "Северодвинск" в своем офисе, чтобы не забывать, с кем США имеют дело, указано в статье.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #ni #ясень

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