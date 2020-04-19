Разработчик ракет Atlas назвал российские двигатели РД-180 "технологическим чудом"
Президент американской компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно назвал российские ракетные двигатели РД-180 идеальными для ракет-носителей Atlas, в которых они используются на первой ступени. Об этом он написал в Twitter.
Российские двигатели РД-180, по словам президента ULA, являются технологическим чудом. Они являются идеальными для полетов Atlas, написал Бруно в комментарии к посту главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Генеральный директор госкорпорации считает двигатель РД-180 самым эффективным и надежным в своем классе.
The RD180 is a technological marvel, ideally suited for Atlas' mission.— Tory Bruno (@torybruno) April 18, 2020
Рогозину показалось странным то, как Бруно объяснил причины закупок российских двигателей в США. Президент ULA в четверг заявил, что власти Соединенных Штатов в конце 1990-х годов попросили закупать эти ракетные двигатели у России, чтобы не допустить проникновения отечественных технологий в Северную Корею и Иран.