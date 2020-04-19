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 Назван процент бессимптомных заразившихся коронавирусом в Москве

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ЦПВС: протурецкие боевики не нарушают режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации

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 Пункт контроля БПЛА боевиков ПНС показали на фото

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1:41   19 Апреля 2020
Технологии

Разработчик ракет Atlas назвал российские двигатели РД-180 "технологическим чудом"

Разработчик ракет Atlas назвал российские двигатели РД-180 "технологическим чудом"

Президент американской компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно назвал российские ракетные двигатели РД-180 идеальными для ракет-носителей Atlas, в которых они используются на первой ступени. Об этом он написал в Twitter.

Российские двигатели РД-180, по словам президента ULA, являются технологическим чудом. Они являются идеальными для полетов Atlas, написал Бруно в комментарии к посту главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Генеральный директор госкорпорации считает двигатель РД-180 самым эффективным и надежным в своем классе.

Рогозину показалось странным то, как Бруно объяснил причины закупок российских двигателей в США. Президент ULA в четверг заявил, что власти Соединенных Штатов в конце 1990-х годов попросили закупать эти ракетные двигатели у России, чтобы не допустить проникновения отечественных технологий в Северную Корею и Иран.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша #ракеты #роскосмос #двигатели #рд-180 #ula #atlas

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