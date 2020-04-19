Власти Подмосковья установили сумму выплат врачам, лечащим пациентов с коронавирусом

Врачи в Подмосковье, лечащие пациентов с коронавирусом, будут получать денежные выплаты в размере до 170 тысяч рублей. Об этом сообщило правительство Московской области.

Медицинские работники, которые оказывают помощь больным с COVID-19, а также обеспечивают наблюдение за пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию, будут получать федеральные надбавки, дополненные региональными. Эта сумма для врачей составит до 170 тысяч рублей, для среднего персонала до 100 тысяч рублей, для младшего - до 50 тысяч рублей, сообщили в подмосковном правительстве.

Подготовлен также проект на включение выплат для водителей скорой помощи по 15 тысяч рублей, а также персоналу, работающему в отделениях стационаров, по 10 тысяч рублей. В Московской областной думе ранее сообщили, что на дополнительные выплаты медикам в регионе в период пандемии коронавируса из федерального бюджета будет выделено более 360 млн рублей, передает РИА Новости.