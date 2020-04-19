Назван процент бессимптомных заразившихся коронавирусом в Москве

Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что 60% жителей Москвы переносит заболевание COVID-19 бессимптомно.

Глава московского департамента здравоохранения заявил, что рост заболевших в столице связан именно с выявлением бессимптомных переносчиков вируса, которых стало больше на двадцать процентов по сравнению с прошлой неделей, пишет РИА Новости.

Он также подчеркнул, что в Москве ежедневно проводится почти 18 тыс. тестов. Всего в столице от последствий коронавирусной инфекции умерли 176 человек. Заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве РФ более 20 тыс. человек.