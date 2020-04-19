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 Назван процент бессимптомных заразившихся коронавирусом в Москве

Назван процент бессимптомных заразившихся коронавирусом в Москве
ЦПВС: протурецкие боевики не нарушают режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации

ЦПВС: протурецкие боевики не нарушают режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации

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0:52   19 Апреля 2020
Общество

Назван процент бессимптомных заразившихся коронавирусом в Москве

Назван процент бессимптомных заразившихся коронавирусом в Москве

Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что 60%  жителей Москвы переносит заболевание COVID-19 бессимптомно.

Глава московского департамента здравоохранения заявил, что рост заболевших в столице связан именно с выявлением бессимптомных переносчиков вируса, которых стало больше на двадцать процентов по сравнению с прошлой неделей, пишет РИА Новости.

Он также подчеркнул, что в Москве ежедневно проводится почти 18 тыс. тестов. Всего в столице от последствий коронавирусной инфекции умерли 176 человек. Заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве РФ более 20 тыс. человек.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #коронавирус

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