ЦПВС: протурецкие боевики не нарушают режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации

Подконтрольные Турции незаконные вооруженные формирования за сутки не проводили обстрелов в Идлибской зоне деэскалации. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Журавлев.

Режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в соответствии с договоренностями между РФ и Турцией введен с 6 марта 2020 года. Специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной продолжает функционировать, сообщил контр-адмирал.

Единичный случай обстрела был зафиксирован в Идлибе со стороны запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра", заявил руководитель ЦПВС. Боевики обстреляли населенный пункт Мелладжа.

Продолжается реализация договоренностей в рамках российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании. Подразделения военной полиции РФ провели патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака.