Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Подмосковья установили сумму выплат врачам, лечащим пациентов с коронавирусом

Власти Подмосковья установили сумму выплат врачам, лечащим пациентов с коронавирусом

 Назван процент бессимптомных заразившихся коронавирусом в Москве

Назван процент бессимптомных заразившихся коронавирусом в Москве
ЦПВС: протурецкие боевики не нарушают режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации

ЦПВС: протурецкие боевики не нарушают режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации

 Пункт контроля БПЛА боевиков ПНС показали на фото

Пункт контроля БПЛА боевиков ПНС показали на фото
США разработают новую МБР в рамках стратегии сдерживания

США разработают новую МБР в рамках стратегии сдерживания

 Штаты разрабатывают комплексы, способные глушить спутники России и Китая

Штаты разрабатывают комплексы, способные глушить спутники России и Китая
Власти Подмосковья установили сумму выплат врачам, лечащим пациентов с коронавирусом

Власти Подмосковья установили сумму выплат врачам, лечащим пациентов с коронавирусом

 Назван процент бессимптомных заразившихся коронавирусом в Москве

Назван процент бессимптомных заразившихся коронавирусом в Москве
ЦПВС: протурецкие боевики не нарушают режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации

ЦПВС: протурецкие боевики не нарушают режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации

 Пункт контроля БПЛА боевиков ПНС показали на фото

Пункт контроля БПЛА боевиков ПНС показали на фото
США разработают новую МБР в рамках стратегии сдерживания

США разработают новую МБР в рамках стратегии сдерживания

 Штаты разрабатывают комплексы, способные глушить спутники России и Китая

Штаты разрабатывают комплексы, способные глушить спутники России и Китая
0:41   19 Апреля 2020
Политика

ЦПВС: протурецкие боевики не нарушают режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации

ЦПВС: протурецкие боевики не нарушают режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации

Подконтрольные Турции незаконные вооруженные формирования за сутки не проводили обстрелов в Идлибской зоне деэскалации. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Журавлев.

Режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в соответствии с договоренностями между РФ и Турцией введен с 6 марта 2020 года. Специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной продолжает функционировать, сообщил контр-адмирал.

Единичный случай обстрела был зафиксирован в Идлибе со стороны запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра", заявил руководитель ЦПВС. Боевики обстреляли населенный пункт Мелладжа.

Продолжается реализация договоренностей в рамках российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании. Подразделения военной полиции РФ провели патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#сирия #идлиб #цпвс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...