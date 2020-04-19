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 Назван процент бессимптомных заразившихся коронавирусом в Москве

Назван процент бессимптомных заразившихся коронавирусом в Москве
ЦПВС: протурецкие боевики не нарушают режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации

ЦПВС: протурецкие боевики не нарушают режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации

 Пункт контроля БПЛА боевиков ПНС показали на фото

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0:38   19 Апреля 2020
Общество

Путин поздравил верующих с Пасхой

Путин поздравил верующих с Пасхой

Российский президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем обращении Путин подчеркнул, что великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество добра, любви и справедливости. Он отметил, что эти идеалы и ценности скрепляют народ России в период тяжелых испытаний.

Президент отметил, что сейчас, как и во все времена, РПЦ и другие христианские конфессии направляют свое служение на укрепление духовных и нравственных основ общества, а также приумножение его исторического и культурного достояния.

Также Путин отметил большую и в высшей степени востребованную благотворительную деятельность христианских религиозных организаций.

"В этот светлый, праздничный день от души желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего",  — отметил российский лидер.

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Автор: Илья Романович
#путин #рпц #пасха

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