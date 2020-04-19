Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в храм Христа Спасителя

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя на праздничное богослужение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Огонь был передан председателем Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин.

ФАП доставляет Благодатный огонь каждую Пасху. В этом году представителей других стран, как и россиян, не подпустили в сам храм Гроба Господня из-за карантина в связи с пандемией COVID-19. Делегации пришлось дожидаться благодатного огня, не выходя из аэропорта в Израиле.