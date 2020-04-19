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 Назван процент бессимптомных заразившихся коронавирусом в Москве

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ЦПВС: протурецкие боевики не нарушают режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации

ЦПВС: протурецкие боевики не нарушают режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации

 Пункт контроля БПЛА боевиков ПНС показали на фото

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0:28   19 Апреля 2020
Общество

Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в храм Христа Спасителя

Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в храм Христа Спасителя

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя на праздничное богослужение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Огонь был передан председателем Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин.

ФАП доставляет Благодатный огонь каждую Пасху. В этом году представителей других стран, как и россиян, не подпустили в сам храм Гроба Господня из-за карантина в связи с пандемией COVID-19. Делегации пришлось дожидаться благодатного огня, не выходя из аэропорта в Израиле.

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Автор: Василий Пименов
#храм христа спасителя #пасха #благодатный огонь

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