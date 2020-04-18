Пункт контроля БПЛА боевиков ПНС показали на фото

Турция продолжает вмешиваться в ливийский конфликт, оказывая поддержку так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Анкара направила в Триполи операторов беспилотников, один из которых опубликовал фото из пункта управления.

Турецкий интервент разместил на своей странице в Twitter фотографию, на котором отчетливо видно оборудование для управления ударными беспилотниками. Помещение оборудовано мониторами и манипуляторами, с помощью которых операторы дистанционно контролируют полеты дронов.

Турецкое руководство регулярно поставляет вооружение для марионеточного "правительства" во главе с Файезом Сарраджем, в том числе БПЛА различных модификаций. Турция таким образом нарушает оружейное эмбарго ООН, действующее с 2011 года. Средства ПВО Ливийской национальной армии чаще всего уничтожают именно турецкие дроны Bayraktar TB2. Противовоздушные силы ЛНА только за вчерашний день сбили три подобных беспилотника в небе над Тархуной, а также над городом Насма и вблизи трассы на Бани-Валид, передает Федеральное агентство новостей.

Привезенные Анкарой дроны осуществляют вылеты с территории военного аэродрома "Митига", в районе которого располагается одноименная неофициальная тюрьма, контролируемая группировкой RADA международного террориста Абд аль-Рауфа Карры.