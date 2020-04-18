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22:58   18 Апреля 2020
Общество

Оперштаб: число погибших с коронавирусом в Москве возросло на 28 человек

Оперштаб: число погибших с коронавирусом в Москве возросло на 28 человек

Число скончавшихся в Москве пациентов с новым коронавирусом увеличилось за день на 28 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди умерших — пациенты в возрасте от 30 до 93 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. В их числе — гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет и пиелонефрит.

Так, 30-летний мужчина страдал сахарным диабетом. В свою очередь у 37-летнего умершего был установлен диагноз "пневмония с тотальным поражением левого легкого".

Трое из погибших с коронавирусом проходили лечение в федеральной клинике, еще один человек лечился в частной.

Таким образом, общее число скончавшихся в Москве от коронавируса увеличилось со 148 до 176.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #коронавирус

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