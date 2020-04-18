Военные медики РФ вылечили от коронавируса в Италии 15 человек

Оказывающие помощь Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции российские военные медики вылечили в Бергамо 15 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Заместитель начальника войск РХБ Вооруженных сил РФ генерал-майор Сергей Кикоть сообщил, что с начала работ на лечение было принято 54 пациента. Из них 39 продолжают проходить лечение, а 15 человек уже выздоровели и были выписаны из госпиталя.

Кикоть отметил, что сохранению здоровья российских военнослужащих уделяется особое внимание. С помощью лаборатории многофункционального мобильного комплекса среди военных проводятся постоянные тесты на коронавирус.

Россия по просьбе Италии направила в эту страну группу военных специалистов с оборудованием для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Помимо лечения в госпитале, военнослужащие также проводят мероприятия по дезинфекции.