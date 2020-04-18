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 Журналист Микульскис раскритиковал решение Google о блокировке YouTube-аккаунта ФАН

Журналист Микульскис раскритиковал решение Google о блокировке YouTube-аккаунта ФАН
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21:53   18 Апреля 2020
Общество

Журналист Микульскис раскритиковал решение Google о блокировке YouTube-аккаунта ФАН

Журналист Микульскис раскритиковал решение Google о блокировке YouTube-аккаунта ФАН

Российский журналист Альгис Микульскис раскритиковал безосновательное решение корпорации Google удалить YouTube-аккаунт Федерального агентства новостей (ФАН), тем самым уничтожив несколько тысяч видеоматериалов СМИ.

Высказывая свое мнение по этому поводу корреспондент отметил, что скептически относится к решению данной проблемы посредством обращения в международные суды, передает ФАН. По мнению Микульскиса, на фоне сложившейся ситуации следует задуматься над созданием собственного сервиса, схожего с YouTube, однако отличающегося наличием ряда преимуществ для пользователей. 

Накануне депутат Государственной думы России Сергей Вострецов решил поддержать редакцию ФАН, обратившись в Федеральную антимонопольную службу и генеральную прокуратуру с призывом отреагировать на противоправные действия американской компании. К слову, необоснованность вердикта Google отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который призвал корпорацию пересмотреть свое решение касательно удаления аккаунта издания. 

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Автор: Яна Либерман
#песков #google #фан

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