Беглый олигарх Михаил Ходорковский продолжает эксплуатировать происходящее с новым типом коронавируса в целях запугивания граждан Российской Федерации "ужасными экономическими последствиями".

Предприниматель целенаправленно распространяет информацию исключительно в выгодном ему ключе. Он пытается убедить россиян, что накал возмущения у общественности увеличивается, а государственные власти якобы всячески пытаются увильнуть от ответственности. Об этом сообщило Nation News.

Ситуация с COVID-19, несомненно, наносит существенный урон по экономическому положению большого количества государств, и РФ не стала исключением. Однако сторонники либерального движения в нашем государстве делают попытки извлечь свою выгоду из происходящего. Они стараются посеять панические настроения и спровоцировать протесты.

По словам беглого олигарха, в Российской Федерации якобы увеличивается возмущение граждан на фоне возросшего уровня безработицы и даже отсутствия у людей продуктов питания. Высказывание Ходорковского сопровождается бездоказательным утверждением о нежелании государства взять на себя ответственность за происходящее.

Попытку бизнесмена по нагнетанию паники разделили далеко не все интернет-юзеры. Некоторые из них поставили под сомнение заявления олигарха, посоветовав ему обратиться за поддержкой к специалистам.