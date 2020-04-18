Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Благодатный огонь прибыл в московский аэропорт из Иерусалима

Благодатный огонь прибыл в московский аэропорт из Иерусалима

 Тульские росгвардейцы исполнили песню Льва Лещенко в онлайн-режиме с Софией Фисенко

Тульские росгвардейцы исполнили песню Льва Лещенко в онлайн-режиме с Софией Фисенко
Ходорковский нагнетает ситуацию вокруг COVID-19, чтобы спровоцировать протесты

Ходорковский нагнетает ситуацию вокруг COVID-19, чтобы спровоцировать протесты

 Оверчук заявил, что Узбекистан отправил медизделия в РФ на фоне коронавируса

Оверчук заявил, что Узбекистан отправил медизделия в РФ на фоне коронавируса
США разработают новую МБР в рамках стратегии сдерживания

США разработают новую МБР в рамках стратегии сдерживания

 Штаты разрабатывают комплексы, способные глушить спутники России и Китая

Штаты разрабатывают комплексы, способные глушить спутники России и Китая
Благодатный огонь прибыл в московский аэропорт из Иерусалима

Благодатный огонь прибыл в московский аэропорт из Иерусалима

 Тульские росгвардейцы исполнили песню Льва Лещенко в онлайн-режиме с Софией Фисенко

Тульские росгвардейцы исполнили песню Льва Лещенко в онлайн-режиме с Софией Фисенко
Ходорковский нагнетает ситуацию вокруг COVID-19, чтобы спровоцировать протесты

Ходорковский нагнетает ситуацию вокруг COVID-19, чтобы спровоцировать протесты

 Оверчук заявил, что Узбекистан отправил медизделия в РФ на фоне коронавируса

Оверчук заявил, что Узбекистан отправил медизделия в РФ на фоне коронавируса
США разработают новую МБР в рамках стратегии сдерживания

США разработают новую МБР в рамках стратегии сдерживания

 Штаты разрабатывают комплексы, способные глушить спутники России и Китая

Штаты разрабатывают комплексы, способные глушить спутники России и Китая
20:49   18 Апреля 2020
Политика

Ходорковский нагнетает ситуацию вокруг COVID-19, чтобы спровоцировать протесты

Ходорковский нагнетает ситуацию вокруг COVID-19, чтобы спровоцировать протесты

Беглый олигарх Михаил Ходорковский продолжает эксплуатировать происходящее с новым типом коронавируса в целях запугивания граждан Российской Федерации "ужасными экономическими последствиями".

Предприниматель целенаправленно распространяет информацию исключительно в выгодном ему ключе. Он пытается убедить россиян, что накал возмущения у общественности увеличивается, а государственные власти якобы всячески пытаются увильнуть от ответственности. Об этом сообщило Nation News.

Ситуация с COVID-19, несомненно, наносит существенный урон по экономическому положению большого количества государств, и РФ не стала исключением. Однако сторонники либерального движения в нашем государстве делают попытки извлечь свою выгоду из происходящего. Они стараются посеять панические настроения и спровоцировать протесты.

По словам беглого олигарха, в Российской Федерации якобы увеличивается возмущение граждан на фоне возросшего уровня безработицы и даже отсутствия у людей продуктов питания. Высказывание Ходорковского сопровождается бездоказательным утверждением о нежелании государства взять на себя ответственность за происходящее.

Попытку бизнесмена по нагнетанию паники разделили далеко не все интернет-юзеры. Некоторые из них поставили под сомнение заявления олигарха, посоветовав ему обратиться за поддержкой к специалистам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #политика #ходорковский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...