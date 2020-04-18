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20:29   18 Апреля 2020
Общество

Благодатный огонь прибыл в московский аэропорт из Иерусалима

Благодатный огонь прибыл в московский аэропорт из Иерусалима

Специальный борт с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту "Внуково", сообщает Фонд Андрея Первозванного.

Святыню должны будут доставить на патриаршую службу в храм Христа Спасителя. Торжественная церемония схождения огня в храме Гроба Господня состоялась сегодня, 18 апреля. Впервые почти за тысячу лет она проходила за закрытыми дверями и при полном отсутствии паломников и верующих.

Патриарх Иерусалимский Феофил III после схождения Благодатного огня раздал его служителям Греческой церкви. Российская делегация Фонда Андрея Первозванного получила лампаду со святыней в аэропорту Бен-Гурион от посла РФ в Израиле Анатолия Викторова. В этом году из-за режима самоизоляции было решено отменить традиционную встречу огня в московском аэропорту.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #иерусалим #благодатный огонь

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