Оверчук заявил, что Узбекистан отправил медизделия в РФ на фоне коронавируса

Власти Узбекистана на фоне распространения COVID-19 в своей стране продемонстрировали взаимовыручку, поделившись с Российской Федерацией медицинскими изделиями. Об этом рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Узбекский воздушный лайнер с медицинскими принадлежностями прибыл в столичный аэропорт России "Шереметьево". Об этом писало РИА Новости.

По словам вице-премьера РФ, жители Узбекистана сами мучаются от нового типа коронавируса. В государстве фиксируются как случаи инфицирования, так и случаи смертей. Однако узбекское руководство решило оказать поддержку Российской Федерации и снабдило ее необходимыми средствами на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией. Такими примерами взаимной помощи переполнена общая история этих государств, отметил Оверчук.