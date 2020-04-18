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19:53   18 Апреля 2020
Политика

Захарова призвала Би-би-си выпускать больше сюжетов о Британии, а не о России

Захарова призвала Би-би-си выпускать больше сюжетов о Британии, а не о России

Корпорация Би-би-си из Великобритании предвзято относится к освещению событий в России, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова призвала британское СМИ выпускать больше сюжетов о происходящем в самой Великобритании. Она указала, что читает и смотрит Би-би-си, а все что она видит о России является "тщательным" подбором слов и выражений, которые должны формировать негативное восприятие действительности. Глава МИД добавила, что под словом "тщательный" подразумевает "предвзятый", "ангажированный".

По словам Захаровой, все публикуемые материалы в британском СМИ должны поставить крест на восприятии российской стороны как части мировой реальности, сообщает "Царьград".

В заключение представитель МИД РФ указала, что ей хотелось бы видеть больше новостей от британского СМИ о его стране, а также призвала издание не стесняться в публикации материалов.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #захарова #великобритания #би-би-си #предвзятость

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