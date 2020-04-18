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19:28   18 Апреля 2020
Политика

Альшевских советует ФАН обратиться в суд в связи с блокировкой аккаунта в Google

Альшевских советует ФАН обратиться в суд в связи с блокировкой аккаунта в Google

Блокировка корпорацией Google аккаунта Федерального агентства новостей (ФАН) показывает признаки самоуправства, заявил зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Андрей Альшевских.

В ночь на 17 апреля Google заблокировал аккаунт ФАН и связанный с ним YouTube-канал. Тысячи материалов были утеряны. Компания говорит, что было замечено нарушение правил площадки со стороны ФАН, но каких именно не уточняет.

Альшевских подчеркнул, что корпорация Google должна была хотя бы уведомить ФАН, если нашла какие-то нарушения, чтобы издание могло их устранить. Парламентарий думает, что блокировка аккаунта ФАН компанией Google имеет политические мотивы.

Зампред добавил, что стоит составить заявление в суд и обратиться в контролирующие организации, сообщает New Inform.

Представитель Госдумы Сергей Вострецов обратился в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу, потребовав проверить законность блокировки аккаунтов ФАН американскими компаниями, сообщает ФАН.

Также ФАН сообщило, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту ситуацию "недопустимой". 

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Автор: Василий Пименов
#google #фан #альшевских

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