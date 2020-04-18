Жириновский призвал наказать КПРФ, если коммунисты придут с цветами к мавзолею Ленина

Участие в традиционном возложении цветов к мавзолею на Красной площади в день рождения Владимира Ленина в период распространения коронавирусной инфекции должно быть наказуемо, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он подчеркнул, что режим самоизоляции должен быть равным для всех. Он введен не просто так, а для обеспечения безопасности граждан. Любые акции даже с небольшим количеством участвующих ведут к нарушению режима и подвергают здоровье населения опасности, сообщает ФАН.

Политик опасается, что члены партии могут стать "приманкой" для несознательных граждан, которые под видом участия в акции захотят прогуляться по Красной площади.

"Мы все должны находиться в самоизоляции", — подчеркивает политик.

ЛДПР обратилась к правоохранительным органам РФ, чтобы не дать случиться "грубейшему нарушению правопорядка в период эпидемии". В КПРФ восприняли заявление Жириновского как выражение антисоветских настроений, отменять возложение цветов они не планируют.

Ранее КПРФ не один раз уличалась в игнорировании мер обеспечения безопасности в стране, организовывая массовые мероприятия, продолжая выражать недовольство политикой государства в сложный из-за коронавируса момент для страны. Политолог Алексей Мартынов полагает, что время все расставит на свои места, и по окончании пандемии люди вспомнят, кто и как себя проявил за это время.