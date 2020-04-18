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19:22   18 Апреля 2020
Политика

Голосование за номинантов премии Фонда Немцова не поддержали даже оппозиционные СМИ

Голосование за номинантов премии Фонда Немцова не поддержали даже оппозиционные СМИ

Либеральные СМИ возмутились списком номинантов на премию Фонда Бориса Немцова, опубликованным "Новой газетой". Награду в 10 тысяч евро вручат тому, кто был заметен "в борьбе за демократические ценности", а не в реальных поступках.

"Бессрочный протест" критично отнесся к списку кандидатов. По мнению участников незарегистрированного движения, в нем нет справедливости, поскольку туда не включены деятели, которые совершали реальные действия для победы. Об этом сообщает издание ФАН.

Издание "МБХ Медиа" беглого олигарха Михаила Ходорковского поддержало критику активистов "Бессрочного протеста". Редакция опубликовала свою статью на этот счет.

Фонд Немцова обвинили в том, что номинантами стали часто мелькающие в СМИ люди. Руководство премии выбирает лишь узнаваемых и раскрученных кандидатов, остальное уходит на второй план.

Премия Фонда Немцова уже не раз была подвержена критике, ведь в списки конкурсантов попадают лишь люди, которые нарушают закон и намеренно выставляют себя "жертвой режима".

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Автор: Ирина Большунова
#оппозиция #новая газета #список номинантов

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