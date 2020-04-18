Тульские росгвардейцы исполнили песню Льва Лещенко в онлайн-режиме с Софией Фисенко

Песню российского артиста "Мы — единое целое" музыкальный ансамбль Росгвардии Тулы и участница шоу "Голос.Дети" исполнили в рамках организованного тульской Росгвардией проекта "#ПокаВыДома".

Режим самоизоляции объявлен во многих регионах РФ. Начальник военного оркестра управления Росгвардии по Тульской области, капитан Владимир Коновалов призвал россиян объединиться в период пандемии, чтобы преодолеть все трудности вместе, сообщает ФАН.

Глава российского государства Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 30 апреля. Режим самоизоляции объявили во многих субъектах РФ. Власти приняли целый ряд мер по поддержке россиян в период пандемии коронавируса. Кроме прочего, Путин поручил автоматически продлить срок действия просроченных паспортов и водительских удостоверений до 15 июля, чтобы россиянам не пришлось выходить из дома для получения новых документов.