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Тульские росгвардейцы исполнили песню Льва Лещенко в онлайн-режиме с Софией Фисенко

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Тульские росгвардейцы исполнили песню Льва Лещенко в онлайн-режиме с Софией Фисенко

Тульские росгвардейцы исполнили песню Льва Лещенко в онлайн-режиме с Софией Фисенко

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19:20   18 Апреля 2020
Общество

Тульские росгвардейцы исполнили песню Льва Лещенко в онлайн-режиме с Софией Фисенко

Тульские росгвардейцы исполнили песню Льва Лещенко в онлайн-режиме с Софией Фисенко

Песню российского артиста "Мы — единое целое" музыкальный ансамбль Росгвардии Тулы и участница шоу "Голос.Дети" исполнили в рамках организованного тульской Росгвардией проекта "#ПокаВыДома".

Режим самоизоляции объявлен во многих регионах РФ. Начальник военного оркестра управления Росгвардии по Тульской области, капитан Владимир Коновалов призвал россиян объединиться в период пандемии, чтобы преодолеть все трудности вместе, сообщает ФАН.

Глава российского государства Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 30 апреля. Режим самоизоляции объявили во многих субъектах РФ. Власти приняли целый ряд мер по поддержке россиян в период пандемии коронавируса. Кроме прочего, Путин поручил автоматически продлить срок действия просроченных паспортов и водительских удостоверений до 15 июля, чтобы россиянам не пришлось выходить из дома для получения новых документов.

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Автор: Василий Пименов
#росгвардия #тула #коронавирус

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