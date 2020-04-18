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18:53   18 Апреля 2020
Политика

Минздрав РФ оценил безопасность и эффективность китайского препарата для лечения COVID-19

Минздрав РФ оценил безопасность и эффективность китайского препарата для лечения COVID-19

Препарат китайского производства гидроксихлорохин, не зарегистрированный на территории РФ и разрешенный для лечения пациентов с COVID-19, по эффективности и безопасности не отличается от российских аналогов, заявили в пресс-службе Минздрава.

Россия получила от властей КНР порядка 70 тысяч упаковок гидроксихлорохина, российское правительство поручило использовать этот препарат. Изначально он предназначался для лечения больных малярией, но успел зарекомендовать себя в качестве средства от коронавирусной инфекции.

В Минздраве подчеркнули, что для производства китайского препарата используется схожая по показателям качества активная фармацевтическая субстанция, которая применяется и в России. Помимо того, наличие сертификата GMP говорит о полном соответствии китайского препарата всем международным требованиям.

Вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце 2019 года. COVID-19 стремительно распространился по всему миру. По последней информации ВОЗ, заразились около двух миллионов человека, а порядка 140 тысяч умерли.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #китай #коронавирус

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