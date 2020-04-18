Новые правила пользования общественным транспортом ввели власти Москвы

Москвичи не смогут передвигаться на общественном транспорте без оформления специального пропуска, заявили в оперативном штабе.

Жителям столицы для поездок на общественном транспорте предлагают приобрести электронные проездные билеты. Их номер должен быть привязан к цифровому пропуску. В противном случае совершить поездку не удастся. Купить проездную карту можно в кассе метро, железнодорожной кассе или киоске "Мосгортранса".

Проделать данную процедуру рекомендуется не менее чем за пять часов до совершения поездки. Перемещения на городском транспорте без пропуска строго запрещены. Нарушителей режима будут облагать штрафом в пять тысяч рублей. Также будет приостановлена оплата проезда с помощью смартфона на турникетах.

Пропускной режим в Москве был продлен до 1 мая. Передвижения по столице пешком пока разрешены без наличия пропуска при соблюдении мер предосторожности. Глава города Сергей Собянин предупредил, что ограничения могут быть ужесточены, если количество нарушителей будет увеличиваться.