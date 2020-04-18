Медлительность итальянских банков может привести страну к финансовому коллапсу

Интенсивность работы банков в Италии уменьшилась более чем на 70%, поэтому перечисление средств пострадавшим от пандемии компаниям может затянуться, заявил профессор бизнес-стратегии миланского университета Боккони Карло Альберто Карневале Маффе.

Распространение коронавирусной инфекции стало причиной возникновения финансовых трудностей у итальянских бизнесменов, которые несут убытки от приостановки работы предприятий, введения карантинного режима и прочих ограничений, направленных на борьбу с COVID-19.

Власти Италии разрабатывают меры по оказанию помощи бизнесу. Правительство намерено выделить 740 миллиардов евро из бюджета страны на поддержку итальянской экономики.

Пострадавшие организации смогут получить деньги от государства с помощью банковских переводов. Это может занять долгое время, так как банки в Италии сейчас работают медленнее, чем обычно. Таким образом, адресная помощь от властей может оказаться несвоевременной и привести Италию к финансовой катастрофе, считают эксперты.