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18:05   18 Апреля 2020
Политика

Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Жуков

Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Жуков

Депутат Мособлдумы Иван Жуков, у которого диагностировали коронавирус, умер 18 апреля на 64-м году жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с членами регионального правительства предложил наградить Жукова посмертно орденом "За доблесть и мужество", передает издание "Вести Подмосковье".

Депутат Мособлдумы родился 17 июля 1956 года на Кубани. Иван Жуков окончил военное училище и через некоторое время получил дополнительное преподавательское образование. Впервые был избран в Мособлдуму в 1997 году. Жуков также возглавлял фракцию "Единой России" в III, IV и V созывах.

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Автор: Руслан Неглинный
#мособлдума #утрата

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