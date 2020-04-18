Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Жуков

Депутат Мособлдумы Иван Жуков, у которого диагностировали коронавирус, умер 18 апреля на 64-м году жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с членами регионального правительства предложил наградить Жукова посмертно орденом "За доблесть и мужество", передает издание "Вести Подмосковье".

Депутат Мособлдумы родился 17 июля 1956 года на Кубани. Иван Жуков окончил военное училище и через некоторое время получил дополнительное преподавательское образование. Впервые был избран в Мособлдуму в 1997 году. Жуков также возглавлял фракцию "Единой России" в III, IV и V созывах.