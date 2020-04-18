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17:36   18 Апреля 2020
Общество

Гаспарян раскритиковал бесконечные русофобские заявления Польши на фоне коронавируса

Гаспарян раскритиковал бесконечные русофобские заявления Польши на фоне коронавируса

Регулярные антироссийские высказывания Польши призваны напомнить миру об информационной войне против России, считает политолог Армен Гаспарян.

Польский аналитик в сфере международной безопасности Марек Щверчиньский выразил обеспокоенность из-за того, что пандемия коронавируса отвлекает другие страны от главной задачи — "противодействия экспансии России и Китая". По его словам, поддержка с российской стороны в адрес пострадавших от COVID-19 государств связана с желанием РФ создать вокруг себя "положительный имидж". Аналитик переживает, что после окончания пандемии лидеры НАТО не станут поддерживать Польшу.

Политолог в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что старается не удивляться подобным высказываниям, которые также звучат со стороны Эстонии и Латвии. Они призывают не забывать в условиях пандемии о самом главном "зле" — России, которая создает "предпосылки для нападения на мировые демократии".

Гаспарян уверен, что латвийцы, эстонцы и поляки продолжат применять подобные механизмы для ведения информационной войны, так как не могут существовать, не борясь с Россией.

"Никакого другого сценария существования этих стран не было изначально, вот просто априори не закладывалось!" — заявил писатель.

Политолог добавил, что русофобские заявления не помешают успешной борьбе с коронавирусом. Тем более, большинство стран, а особенно США, сейчас готовы отложить "продвижение демократии" и "сдерживание России".

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #польша #гаспарян #коронавирус

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