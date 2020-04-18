Гаспарян раскритиковал бесконечные русофобские заявления Польши на фоне коронавируса

Регулярные антироссийские высказывания Польши призваны напомнить миру об информационной войне против России, считает политолог Армен Гаспарян.

Польский аналитик в сфере международной безопасности Марек Щверчиньский выразил обеспокоенность из-за того, что пандемия коронавируса отвлекает другие страны от главной задачи — "противодействия экспансии России и Китая". По его словам, поддержка с российской стороны в адрес пострадавших от COVID-19 государств связана с желанием РФ создать вокруг себя "положительный имидж". Аналитик переживает, что после окончания пандемии лидеры НАТО не станут поддерживать Польшу.

Политолог в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что старается не удивляться подобным высказываниям, которые также звучат со стороны Эстонии и Латвии. Они призывают не забывать в условиях пандемии о самом главном "зле" — России, которая создает "предпосылки для нападения на мировые демократии".

Гаспарян уверен, что латвийцы, эстонцы и поляки продолжат применять подобные механизмы для ведения информационной войны, так как не могут существовать, не борясь с Россией.

"Никакого другого сценария существования этих стран не было изначально, вот просто априори не закладывалось!" — заявил писатель.

Политолог добавил, что русофобские заявления не помешают успешной борьбе с коронавирусом. Тем более, большинство стран, а особенно США, сейчас готовы отложить "продвижение демократии" и "сдерживание России".