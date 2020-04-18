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17:28   18 Апреля 2020
Политика

Политолог Мартынов назвал КПРФ давним партнером внесистемной оппозиции

Политолог Мартынов назвал КПРФ давним партнером внесистемной оппозиции

Коммунисты и их сторонники проявили полное неуважение к режиму самоизоляции, введенному по всей России на фоне распространения COVID-19. Пока региональные власти призывали людей находиться дома, активисты проводили массовые демонстрации.

По словам руководителя Института новейших государств и политолога Алексея Мартынова, коммунистическая партия уже на протяжении долгого времени является союзником внесистемной оппозиции, а на выборах в Московскую городскую думу они вообще выступили одним фронтом, оказывая поддержку "Умному голосованию" одиозного блогера Алексея Навального. Об этом сообщило Nation News.

Политолог напомнил о докладе, сделанном Институтом новейших государств, который был посвящен политическим силам на фоне противостояния новому типу коронавируса в Российской Федерации. По результатам исследования, помимо провокаций коммунистическое объединение ничем больше не занимается.

Однако пандемия COVID-19 закончится, как и все предыдущие вирусные эпидемии, и граждане приступят к анализу, кто и как себя вел в это тяжелое для всех россиян время, подчеркнул Мартынов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#кпрф #политика #самоизоляция

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