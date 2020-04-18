Киев начинает терять поддержку в регионах Украины

Украинский народ вынужден выживать и смотрит с надеждой на региональные власти. Такое мнение высказал украинский политолог Константин Бондаренко.

Эксперт убежден, что киевские власти столкнутся с конкуренцией, где их оппонентом будет региональная элита.

«Власть столкнется с той ситуацией, что сегодня актуализируются региональные элиты как модераторы процессов на местах. Активизируется это потому, что народ столкнулся с проблемами банального выживания, и сегодня в первую очередь смотрят на тех, кто сможет им обеспечить это выживание, комфорт в условиях карантина, какие-то бытовые условия и прочее, кто привозит маски, ИВЛы и прочие вещи, кто борется с коронавирусом», — объяснил он.

Бондаренко продолжил, что масками, как и другим необходимым народ обеспечивает не центральная власть, а местные мэры, предприниматели и представители самоуправления.

Украина одной из первых закрыла границы, притом, что число заболевших было минимальным. Президент страны Владимир Зеленский 14 марта подписал указ о закрытии границ, а с 18 марта ограничил работу метро и сообщение между городами. Через две недели в стране ввели чрезвычайное положение и карантин до 24 апреля. По данным на 18 апреля 2020 года, на Украине зафиксированы 5 106 случаев заражения коронавирусом, 133 человека скончались, а 275 выздоровели.