Онищенко опроверг ненадежность тест-систем, раскритикованных Лукашенко

Направленные в Белоруссию российские тесты были раскритикованы главой страны Александром Лукашенко. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию, возразив политику.

По мнению Лукашенко, только 30% тестов дают достоверную информацию. Онищенко возразил главе Белоруссии, сообщив, что тесты на коронавирусную инфекцию в России справляются со своей задачей, иначе их давно бы вывели из эксплуатации.

"Тест-системы у нас есть в ассортименте, тест-системы работают", — подчеркнул политик.

Он посоветовал Лукашенко не пытаться выражать экспертное мнение в сфере, в которой не разбирается, сообщает РИА Новости.

Роспотребнадзор отметил преимущества российских тест-систем перед многими зарубежными аналогами. Еще в начале февраля во время испытаний в КНР их эффективность была высоко оценена.