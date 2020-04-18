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17:23   18 Апреля 2020
Политика

Онищенко опроверг ненадежность тест-систем, раскритикованных Лукашенко

Онищенко опроверг ненадежность тест-систем, раскритикованных Лукашенко

Направленные в Белоруссию российские тесты были раскритикованы главой страны Александром Лукашенко. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию, возразив политику.

По мнению Лукашенко, только 30% тестов дают достоверную информацию. Онищенко возразил главе Белоруссии, сообщив, что тесты на коронавирусную инфекцию в России справляются со своей задачей, иначе их давно бы вывели из эксплуатации.

"Тест-системы у нас есть в ассортименте, тест-системы работают", — подчеркнул политик.

Он посоветовал Лукашенко не пытаться выражать экспертное мнение в сфере, в которой не разбирается, сообщает РИА Новости.

Роспотребнадзор отметил преимущества российских тест-систем перед многими зарубежными аналогами. Еще в начале февраля во время испытаний в КНР их эффективность была высоко оценена.  

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Автор: Василий Пименов
#онищенко #лукашенко #коронавирус

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