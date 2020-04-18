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17:23   18 Апреля 2020
Весь мир

США разработают новую МБР в рамках стратегии сдерживания

США разработают новую МБР в рамках стратегии сдерживания

За право на разработку новой ракеты боролись Boeing и Northrop Grumman, последняя выиграла конкурента.

Заявки на участие компании подали еще в 2017 году. В конкурсе на разработку межконтинентальной баллистической ракеты победила Northrop Grumman, а Boeing незадолго до финала отказалась от борьбы.

Новая МБР выйдет к концу 2020 года и, по прогнозам американских экспертов, заменит МБР Minuteman III. Последняя толком не модернизировалась за последние десять лет, поэтому возникла необходимость разработать замену.

Казна США, по предварительным расчетам, заплатит порядка 85 миллиардов долларов за этот проект. Также Northrop должна получить до 13 миллиардов долларов на научные исследования до 2025 года. 

Модернизация ядерной триады Соединенных Штатов сегодня является главной задачей страны в военном направлении. Президент Дональд Трамп подчеркивал, что необходимо вложить более двух миллиардов долларов в укрепление обороноспособности государства и разработки вооружений.

Поторопиться с исследованиям США могут заставить Россия и Китай, конкурировать с которыми все сложнее, пишет «Военное образование».

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Автор: Лев Собакин
#россия #сша #китай #вооружение

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