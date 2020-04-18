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17:07   18 Апреля 2020
Россия

Вирусолог рассказал, надо ли стирать верхнюю одежду, чтобы не заразиться COVID-19

Вирусолог рассказал, надо ли стирать верхнюю одежду, чтобы не заразиться COVID-19

Стирка верхней одежды не поможет в профилактике нового корнавируса, рассказал «МК» вирусолог Владимир Макаров. Чтобы не принести инфекцию в дом после похода в магазин достаточно вымыть руки и помыть продукты горячей водой.

Специалист также отметил, что вероятность занести COVID-19 в квартиру через одежду или товары из магазина очень мала.

«Не надо стирать верхнюю одежду, если вы были на улице, там вирус тоже мало времени живет. Просто отвесьте ее на всякий случай подальше», — сказал он.

Вирусолог подчеркнул, что заражаются новым коронавирусом через органы дыхания, поэтому промывать еду хлоркой или спиртом, а также кипятить куртки и пальто – не надо.

По данным оперштаба на 18 апреля, в России случаи заболевания зафиксированы во всех 85 субъектах страны. В 46 из них количество зараженных превысило 100 человек. На первом месте по инфицированным в РФ остается Москва. Сейчас в столице выявлено 20 754 случаев заражения.

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Автор: Валерия Крутецкая

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