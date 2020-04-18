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16:49   18 Апреля 2020
Политика

Навальный назначает координаторов своих штабах в регионах и манипулирует населением

Навальный назначает координаторов своих штабах в регионах и манипулирует населением

Новых координаторов признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" поставил в региональных штабах блогер Алексей Навальный. Оппозиционная работа в этих областях активизировалась в целях запугивания населения.

Навальный выделил некоторых координаторов в регионах. В Иркутске штаб возглавил Сергей Беспалов, который в нулевые участвовал в Школе публичной политики, организованной Ходорковским. Он не раз попадал под административный арест из-за организации несанкционированных мероприятий. 

В Екатеринбурге штаб возглавил бывший ресторатор Алексей Гресько, которому в период распространения коронавируса и карантинных мер стало невыгодно заниматься ресторанным бизнесом, потому он примкнул к движению блогера. Целью координатора является распространение атмосферы страха в регионе, чтобы жители боялись властей, не обращая внимания на пандемию коронавируса.

Башкирии было уделено больше всего внимания. Навальный стабильно пытается распространять фейки о якобы истинных масштабах ситуации с коронавирусом, сообщает "НьюИнформ".  

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Автор: Борис Нестеров
#россия #навальный #фбк

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